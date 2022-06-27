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Видео: Том Круз обращается к зрителям перед сеансом фильма «Топ Ган: Мэверик»

Видео: Том Круз обращается к зрителям перед сеансом фильма «Топ Ган: Мэверик»
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«Топ Ган: Мэверик» доминирует в прокате уже месяц, однако только совсем недавно в сети появилось небольшое видео, которое показывают прямо перед сеансом боевика. В ролике Том Круз обращается к зрителям и желает им приятного просмотра, отмечая, что команда трудилась над фильмом не покладая рук.

Привет всем и добро пожаловать на «Топ Ган: Мэверик». Спасибо вам за то, что вы здесь. Огромное количество людей трудились над этим фильмом и создали по-настоящему захватывающий и аутентичный опыт, который только могли.

Настоящие самолёты, настоящие приборы и настоящая скорость. Мы очень рады, что вы смотрите наш фильм в кинотеатрах на большом экране. Пожалуйста, наслаждайтесь просмотром — как мы наслаждались, создавая это кино для вас.

Судя по всему, актёр не зря старался, записывая этот ролик, учитывая невероятные сборы картины и отличный сарафан по всему миру. Ленту удалось собрать более $ 1 млрд — это самый кассовый фильм 2022 года.

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