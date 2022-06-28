Крис Хемсворт и Тайка Вайтити раскрыли, появится ли Локи в четвёртом «Торе»

Совсем скоро состоится премьера фильма «Тор: Любовь и гром». Для рекламной кампании ленты режиссёр Тайка Вайтити и Крис Хемсворт пообщались с изданием Cinema Blend. Они рассказали, стоит ли ждать в картине Локи в исполнении Тома Хиддлстона.

Постановщик и актёр в шутку отметили, что Хиддлстон полностью для них умер. Впрочем, в живых нет и его персонажа Локи.

Он сказал: «Я ненавижу всех вас». Я подумал: «Это позор. На этом точка». Имею в виду, сколько раз мы можем убить его? Мы любим Тома, мы любим Тома, но он мёртв. Не он, а Локи.

Судя по всему, Локи действительно не появится в новой части «Тора». Кто знает, может, и тут действует синдром Эндрю Гарфилда, которому не звонили?

Мировая премьера фильма состоится 8 июля, но выход в России под вопросом.