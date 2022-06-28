Крис Хемсворт и Тайка Вайтити раскрыли, появится ли Локи в четвёртом «Торе»
Поделиться
Совсем скоро состоится премьера фильма «Тор: Любовь и гром». Для рекламной кампании ленты режиссёр Тайка Вайтити и Крис Хемсворт пообщались с изданием Cinema Blend. Они рассказали, стоит ли ждать в картине Локи в исполнении Тома Хиддлстона.
Постановщик и актёр в шутку отметили, что Хиддлстон полностью для них умер. Впрочем, в живых нет и его персонажа Локи.
Он сказал: «Я ненавижу всех вас». Я подумал: «Это позор. На этом точка». Имею в виду, сколько раз мы можем убить его? Мы любим Тома, мы любим Тома, но он мёртв. Не он, а Локи.
Судя по всему, Локи действительно не появится в новой части «Тора». Кто знает, может, и тут действует синдром Эндрю Гарфилда, которому не звонили?
Мировая премьера фильма состоится 8 июля, но выход в России под вопросом.
Комментарии
- 28 июня 2022
-
14:44
-
14:05
-
13:59
-
13:56
-
13:35
-
13:21
-
13:13
-
12:44
-
12:30
-
11:48
-
11:29
-
11:12
-
10:10
-
10:01
-
09:33
-
07:38
-
07:27
-
06:33
-
00:53
-
00:16
- 27 июня 2022
-
23:21
-
22:41
-
21:40
-
20:57
-
20:52
-
20:20
-
20:10
-
19:56
-
19:22
-
19:22
-
18:50
-
18:36
-
18:22
-
17:45
-
17:25
Партнерский контент