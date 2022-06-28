Первый в России: продавец читов для World of Tanks признал свою вину

Уроженец Екатеринбурга Андрей Кирсанов признал вину по первому в России уголовному делу из-за читов для World of Tanks. Об этом сообщает корреспондент издания ТАСС из зала Верх-Исетского районного суда города.

В отношении Кирсанова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ («Создание и распространение вредоносных компьютерных программ»). Он обвиняется в создании сайта по продаже вредоносных программ для игр World of Tanks и World of Warships. Общий ущерб разработчику от действий обвиняемого следствие оценило в 670 млн рублей.

Кирсанов стал первым в России обвиняемым в совершении киберпреступления в области игровой индустрии. Максимальное наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы.