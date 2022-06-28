Эмилия Кларк прокомментировала возвращение к роли Дейенерис Таргариен
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Эмилия Кларк получила всемирную известность благодаря роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов». Фанаты наверняка хотят, чтобы Кларк вернулась к своей героине, но это вряд ли произойдёт.
По словам самой актрисы, она не хочет возвращаться во франшизу, даже если речь пойдёт про появление в приквеле «Игры престолов» или спин-оффе. На вопрос BBC о возвращении к роли Дейенерис Эмилия Кларк ответила коротко.
Нет, я думаю, что с меня хватит.
Уже 21 августа на HBO выйдет приквел «Игры престолов» — «Дом дракона». Его сюжет расскажет о войне Таргариенов, а действие развернётся за 300 лет до основного шоу. В первый сезон войдёт 10 серий.
В СМИ появлялась информация, что «Дом дракона» уже продлили на второй сезон, но HBO об этом пока не говорила.
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