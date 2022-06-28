Крис Хемсворт мечтал показать свой зад, в новом «Торе» это осуществилось
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В трейлере фильма «Тор: Любовь и гром» можно было заметить ягодицы Криса Хемсворта. Недавно актёр пообщался с журналистом Variety и отметил, что показать зад в кино было его давней мечтой.
Благодаря ленте эта мечта осуществится. По словам Хемсворта, на создание подобной сцены ушло 10 лет. Конечно, актёр сказал об этом с юмором, хотя кто знает.
На создание этой сцены ушло 10 лет. В первый раз, когда я играл Тора, я снял рубашку и подумал: «А знаешь, что может сделать это ещё лучше? Если через 10 лет одежды не будет вообще».
Сюжет новой части «Тора» будет крутиться вокруг Джейн Фостер, которая станет Могучим Тором. В ленте сыграли Кристиан Бэйл, Крис Пратт, Натали Портман и другие.
Премьера в мире состоится 8 июля, но в России выпуск фильма под вопросом.
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