Главные анонсы Nintendo Direct от 28 июня: Persona, NieR, Mario + Rabbids, Portal и другие

Nintendo выпустила свежий Direct Mini, который был полностью посвящён играм сторонних разработчиков. Тут прозвучало немало важных анонсов, которым владельцы консоли наверняка окажутся несказанно рады. Мы кратко расскажем о главном.

Мы дополняем публикацию. Ролики всех игр ещё не выпустили отдельно.

Persona 3, Persona 4, Persona 5

Вполне ожидаемо все три Persona доберётся и до Nintendo Switch — то, о чём просили практически все, наконец сбудется. Релиз состоится одновременно с другими платформами. Сначала выпустят пятую часть, это случится уже 21 октября, а затем последуют четвёртая и третья.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Сиквел тактического хита Mario + Rabbids Kingdom Battle получил дату выхода — 20 октября. Ничего нового об игре не рассказали, но это сделают через 24 часа на отдельном мероприятии (ведь у каждой игры должно быть отдельное шоу).

Return To Monkey Island

Сиквел замечательной Monkey Island неожиданно стал консольным эксклюзивом Switch — в этом году игра выйдет только на платформе Nintendo и ПК. Позже доберётся до устройств Sony и Microsoft.

Harvestella

Новая игра Square Enix, которая совмещает в себе симулятор жизни на ферме и фэнтези-RPG. Релиз уже 4 октября. Скорее всего, не только на NIntendo Switch.

NieR Automata

Уже культовый слэшер про привлекательных андроидов, спасающих мир, доберётся и до Nintendo Switch уже 6 октября. Кстати, продажи игры превысили 6,5 млн копий.

Portal

Сборник Portal Companion Collection, куда входят первая и вторая Portal, выйдет на Switch… сегодня!

Презентация Nintendo