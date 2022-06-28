HBO раскрыла детали четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив»
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Спустя месяц после анонса HBO поделилась первыми деталями четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив». События продолжения развернутся на Аляске во время полярной ночи — главной героине предстоит раскрыть дело о пропаже шестерых учёных на арктической станции.
Когда в Эннисе на Аляске наступает долгая зимняя ночь, шесть человек, управляющих арктической исследовательской станцией Цалал, бесследно исчезают. Чтобы раскрыть дело, детективам Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро придётся столкнуться со своей тёмной стороной и докопаться до зловещих истин, погребённых под вечным льдом.
Главную роль в сериале исполнит Джоди Фостер («Молчание ягнят»), её напарницу сыграет боксёрша Кали Рейс («Заложница: Найти пропавшую»). Сценаристами выступят Исса Лопес («Тигры не боятся», «Всё плохо») и Алан Арриага («Бойтесь ходячих мертвецов»).
Даты премьеры у четвёртого сезона «Настоящего детектива» пока нет.
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