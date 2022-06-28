Первые кадры с Келебримбором из грядущего сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Amazon показала новые кадры с Келебримбором — высокопоставленным эльфом из грядущего сериала «Властелин колец: Кольца власти». Он — создатель трёх колец власти, которые впоследствии были переданы эльфам. В шоу его воплотил британский актёр Чарльз Эдвардс, известный по фильмам «Бэтмен: Начало» и «Филомена».
По словам актёра, его персонаж сыграет довольно важную роль в сериале: вместе со владыкой Элрондом они помогут гномам Мории достичь небывалых высот в своём ремесле. Однако у Келебримбора будут и собственные цели, о которых создатели пока умалчивают. Судя по всему, они как-то связаны с Сауроном и Кольцом Всевластия, о создании которого тот никому не сказал.
Первые кадры с Келебримбором
Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоится 2 сентября на Amazon Prime. Шоу расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья, произошедших за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса. Ранее создатели показали первые кадры со злыми орками.
- 28 июня 2022
-
18:49
-
18:18
-
18:13
-
17:54
-
17:36
-
17:20
-
16:40
-
16:30
-
16:21
-
16:13
-
16:02
-
16:02
-
15:57
-
15:14
-
15:07
-
15:04
-
14:47
-
14:44
-
14:05
-
13:59
-
13:56
-
13:35
-
13:21
-
13:13
-
12:44
-
12:30
-
11:48
-
11:29
-
11:12
-
10:10
-
10:01
-
09:33
-
07:38
-
07:27
-
06:33