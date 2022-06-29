Игру о войне This War of Mine включили в образовательную программу Польши
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Мрачную выживалку про гражданскую войну This War of Mine включили в перечень образовательных программ Польши. Это сделали в рамках инициативы «Игры в образовании». Не исключено, что в неё попадут и другие тайтлы.
На официальном сайте подробнее рассказывается про инициативу и саму This War of Mine. Примечательно, что игру может скачать бесплатно любой желающий.
Видеоигры являются одним из ключевых элементов современной культуры, и хотя ещё несколько десятилетий назад это казалось маловероятным, сегодня благодаря феноменальному развитию технологий и поэтики игр они могут реально повлиять на нашу жизнь.
Вдобавок для уроков и лекций по игре приготовили специальные документы, чтобы на их основе доносить до учеников важную и правильную информацию.
This War of Mine доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Android и iOS.
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