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Dosia и mou вернутся на про-сцену — ветераны собрали новую команду

Dosia и mou вернутся на про-сцену — ветераны собрали новую команду
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Чемпионы мира по CS:GO в составе Gambit Esports Михаил Dosia Столяров и Рустем mou Телепов собрали новый ростер для участия в профессиональных турнирах. По словам последнего, сейчас ветераны активно тренируются и тестируют игроков для определения основного состава.

По словам Телепова, предварительно в команду входят три молодых русскоязычных игрока, которые пока не имеют большого соревновательного опыта. Вместе с тем mou отмечает, что финальный ростер может быть другим.

Возможный состав команды mou:

  • Рустем mou Телепов;
  • Михаил Dosia Столяров;
  • xielo;
  • m1kami;
  • ela1z.

Победители чемпионата мира PGL Major Kraków 2017 в Польше Dosia и mou завершили профессиональную карьеру осенью 2020 года. После этого игроки стали проводить прямые трансляции на Twitch, а также участвовать в освещении крупных турниров в русскоязычной студии.

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