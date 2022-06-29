Dosia и mou вернутся на про-сцену — ветераны собрали новую команду

Чемпионы мира по CS:GO в составе Gambit Esports Михаил Dosia Столяров и Рустем mou Телепов собрали новый ростер для участия в профессиональных турнирах. По словам последнего, сейчас ветераны активно тренируются и тестируют игроков для определения основного состава.

По словам Телепова, предварительно в команду входят три молодых русскоязычных игрока, которые пока не имеют большого соревновательного опыта. Вместе с тем mou отмечает, что финальный ростер может быть другим.

Возможный состав команды mou:

Рустем mou Телепов;

Михаил Dosia Столяров;

xielo;

m1kami;

ela1z.

Победители чемпионата мира PGL Major Kraków 2017 в Польше Dosia и mou завершили профессиональную карьеру осенью 2020 года. После этого игроки стали проводить прямые трансляции на Twitch, а также участвовать в освещении крупных турниров в русскоязычной студии.