Dosia и mou вернутся на про-сцену — ветераны собрали новую команду

Чемпионы мира по CS:GO в составе Gambit Esports Михаил Dosia Столяров и Рустем mou Телепов собрали новый ростер для участия в профессиональных турнирах. По словам последнего, сейчас ветераны активно тренируются и тестируют игроков для определения основного состава.
По словам Телепова, предварительно в команду входят три молодых русскоязычных игрока, которые пока не имеют большого соревновательного опыта. Вместе с тем mou отмечает, что финальный ростер может быть другим.
Возможный состав команды mou:
- Рустем mou Телепов;
- Михаил Dosia Столяров;
- xielo;
- m1kami;
- ela1z.
Победители чемпионата мира PGL Major Kraków 2017 в Польше Dosia и mou завершили профессиональную карьеру осенью 2020 года. После этого игроки стали проводить прямые трансляции на Twitch, а также участвовать в освещении крупных турниров в русскоязычной студии.
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