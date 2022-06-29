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Twitch забанил популярного стримера из-за фразы о «женщине на кухне»

Twitch забанил популярного стримера из-за фразы о «женщине на кухне»
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Популярного стримера Димитри Greekgodx Антонатоса заблокировали на Twitch. Возможной причиной бана называют нетривиальный сексизм — он заявил, что его будущая избранница может забыть о своей карьере. Её главной задачей будет домашний очаг: готовка, уборка и уход за детьми. Такой вот не самый современный подход.

Я обращаюсь ко всем девушкам, которые хотят со мной встречаться, особенно стримерши. Если вы хотите со мной встречаться, то забудьте о трансляциях. Я буду стримить и зарабатывать деньги, а вы будете убирать, готовить и ухаживать за моими детьми. Я обеспечу вам хорошую жизнь.

Сам стример заявляет, что причиной бана стало вовсе не сексистское высказывание, а обычный тверк в прямом эфире. Возможно, более подробно о блокировке Антонатос расскажет после того, как восстановит доступ к аккаунту.

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