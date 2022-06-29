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Россия заняла 85-е место в мире по скорости мобильного интернета

Россия заняла 85-е место в мире по скорости мобильного интернета
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По данным сайта для определения скорости интернета SpeedTest, средняя скорость мобильной связи в России составляет 21,21 Мбит/с. В общем рейтинге сервиса страна заняла 85 место из 141 возможных.

Ближайшие соседи по скорости — Армения, Сальвадор и Аргентина. Россия уступила таким странам, как Иран, Турция, Польша, Албания и Ирак. Самыми скоростными признали Норвегию, Объединённые Арабские Эмираты и Катар. В топ-10 также попали Китай, Южная Корея и Кувейт. А вот самый медленный мобильный интернет в Венесуэле — всего 4,98 Мбит/с.

Топ-10 стран с самым быстрым мобильным интернетом

  1. Норвегия — 129,4 Мбит/c
  2. Объединённые Арабские Эмираты — 124,8 Мбит/с
  3. Катар — 117,6 Мбит/с
  4. Южная Корея — 106,8 Мбит/с
  5. Кувейт — 104,4 Мбит/с
  6. Нидерланды — 102,9 Мбит/с
  7. Дания — 102,5 Мбит/с
  8. Саудовская Аравия — 101,6 Мбит/с
  9. Болгария — 95,7 Мбит/с
  10. Китай — 87,4 Мбит/с
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