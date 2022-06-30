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Dendi рассказал, как быстро поднять рейтинг в Dota 2

Dendi рассказал, как за неделю попасть в топ-300 рейтинга Dota 2
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Капитан команды B8 Данил Dendi Ишутин объяснил, как быстро увеличить рейтинг в Dota 2. По словам игрока, для этого нужно воспользоваться недостатками матчмейкинга и включить смурф-систему.

Ишутин считает, что сейчас у каждого есть возможность за неделю увеличить показатель рейтинга с 3700 MMR до 8000 или даже выше. При удачном стечении обстоятельств таких игроков замечают и могут даже пригласить в профессиональные команды.

Нужно, чтобы у тебя всегда были зелёные стрелочки в профиле, и желательно выигрывать где-то 17–18 матчей из 20. Ещё чувачки в пати абузят: собирают пятерых, очень долго ищут игру – по часу, по два, но таким образом кому-то одному делают смурф-систему. Он берёт героя, все бегают, баффают его, он всех убивает. Поднял MMR — ты крутой, тебя заметили и взяли в команду.

Смурф-система в Dota 2 позволяет хорошим игрокам высокого уровня быстрее добраться с низкого рейтинга до своего уровня, чтобы они не портили игры более слабым геймерам. За победу можно получить намного больше очков, если владелец аккаунта выигрывает много матчей подряд и имеет высокие показатели по убийствам и заработанному золоту.

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