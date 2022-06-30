Dendi рассказал, как за неделю попасть в топ-300 рейтинга Dota 2

Капитан команды B8 Данил Dendi Ишутин объяснил, как быстро увеличить рейтинг в Dota 2. По словам игрока, для этого нужно воспользоваться недостатками матчмейкинга и включить смурф-систему.
Ишутин считает, что сейчас у каждого есть возможность за неделю увеличить показатель рейтинга с 3700 MMR до 8000 или даже выше. При удачном стечении обстоятельств таких игроков замечают и могут даже пригласить в профессиональные команды.
Нужно, чтобы у тебя всегда были зелёные стрелочки в профиле, и желательно выигрывать где-то 17–18 матчей из 20. Ещё чувачки в пати абузят: собирают пятерых, очень долго ищут игру – по часу, по два, но таким образом кому-то одному делают смурф-систему. Он берёт героя, все бегают, баффают его, он всех убивает. Поднял MMR — ты крутой, тебя заметили и взяли в команду.
Смурф-система в Dota 2 позволяет хорошим игрокам высокого уровня быстрее добраться с низкого рейтинга до своего уровня, чтобы они не портили игры более слабым геймерам. За победу можно получить намного больше очков, если владелец аккаунта выигрывает много матчей подряд и имеет высокие показатели по убийствам и заработанному золоту.
- 30 июня 2022
-
15:22
-
14:55
-
14:23
-
14:11
-
14:01
-
13:54
-
13:43
-
13:08
-
13:03
-
12:35
-
12:11
-
11:37
-
11:22
-
10:30
-
09:50
-
09:27
- 29 июня 2022
-
22:10
-
21:59
-
21:31
-
20:55
-
20:20
-
19:50
-
19:20
-
19:04
-
18:41
-
18:34
-
18:07
-
18:01
-
17:32
-
17:03
-
17:00
-
16:53
-
16:33
-
16:33
-
16:26