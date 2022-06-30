Исследование: 57% геймеров используют читы в играх

Чит-коды уже давно стали частью игровой индустрии. Ну кто не использовал их, чтобы получить кучу оружия в GTA или много денег в Sims? А как же культовый tgm в «Скайриме», с помощью которого персонаж становится полностью неуязвимым?
Издание PLITCH, которое занимается поддержкой приложения-трейнера для множества одиночных игр, провело опрос среди своих пользователей. Оказалось, что 57% опрошенных пользуются читами на постоянной основе, 37% из них заявили, что используют коды только в одиночных играх.
Также у тех, кто признался в читерстве, спросили, почему они этого стыдятся. По мнению 23%, дело в том, что читы в игровом сообществе считаются чем-то неприличным — даже если речь идёт об одиночных играх. 16% заявили, что не хотят выглядеть слабыми игроками. Бóльшая часть игроков и вовсе воздержалась от ответа.
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