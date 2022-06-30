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Фото: первые кадры с Кейт Уинслет из «Аватара 2»

Фото: первые кадры с Кейт Уинслет из «Аватара 2»
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Журнал Empire опубликовал первые кадры из «Аватара: Путь воды». На двух фотографиях можно увидеть лидера На'ви по имени Ронэйл в исполнении Кейт Уинслет («Титаник», «Мейр из Исттауна»). Актриса характеризует персонажа как бесстрашного лидера, который сражается за свой дом.

Она очень лояльный и бесстрашный лидер. Она — сильный воин. Даже перед лицом серьёзной опасности и будучи беременной она присоединяется к борьбе за то, что чем больше всего дорожит: семьёй и родным домом.

События «Аватара: Путь воды» разворачиваются через 10 лет после финала первого фильма. Главными героями выступит семья Салли — их преследуют проблемы, а они стараются защищаться и оберегать друг друга. Премьера сиквела во всём мире состоится в декабре. О релизе в российских кинотеатрах пока не сообщается.

Кадры с Ронэйл

Фото: Empire

Фото: Empire

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