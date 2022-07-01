Встроенный антивирус Windows снижает производительность ПК с чипами Intel

Программист Кевин Глинн решил провести эксперимент с «Защитником Windows» — штатным антивирусом Microsoft. Он провёл различные тесты производительности ПК с Intel Core i9-10850K со включённой и отключённой утилитой.
Оказалось, что «Защитник Windows» нагружает все аппаратные счётчики производительности, таким образом снижая стабильность работы ОС. Тестирование показало, что эффективность работы компьютера снижается примерно на 6% после того, как возникает ошибка нагрузки процессора.
Судя по всему, подобный баг возникает лишь на чипах Intel — тестирование на AMD показало одинаковые результаты. Кевин Глинн отметил, что проблема не в процессорах, а в самом «Защитнике», и он уже направил Microsoft детальный отчёт о своём исследовании. Компания пока не комментировала инцидент.
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