Сотрудника Valve обвинили в раздаче банов противникам во время игры в CS:GO

На YouTube-канале Mzkshow вышел ролик, в котором автор канала рассказал о работнике компании Valve под ником Lawnmowor Dan — тот якобы блокирует аккаунты своих противников, с которыми играет в Counter-Strike: Global Offensive с друзьями.
Блогер нашёл более ста открытых матчей с участием игрока, некоторые показал в видео. Соперники Lawnmowor Dan очень часто (примерно в каждой третьей-пятой игре) получают VAC-бан за читы, причём ещё до окончания матча, в некоторых случаях — во время разминки.
На сайте Steam ID Lawnmowor Dan действительно помечен как сотрудник Valve, а на самой платформе входит в закрытые группы вместе с другими разработчиками CS:GO.
Блогер и пользователи в комментариях выразили сомнение в том, что все забаненные противники Lawnmowor Dan действительно были читерами. Некоторые игроки, которые получили VAC-бан в матчах с ним, уверяют, что не использовали запрещённые программы для CS:GO.
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