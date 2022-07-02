Сериал «Очень странные дела» ставит новые рекорды — 7 млрд минут просмотра за неделю

Сериал «Очень странные дела» за неделю с 30 мая по 5 июня посмотрели суммарно на более 7,2 млрд минут или 120 млн часов. Это стало самым высоким показателем для шоу на стриминговых сервисах, сообщила аналитическая компания Nielsen.

Благодаря этому «Очень странные дела» выдали самый большой двухнедельный показатель — 12,3 млрд минут или 205 млн часов просмотра с 23 мая по 5 июня.

Новость по теме Графику для финала четвёртого сезона «Очень странных дел» доделали после премьеры

Предыдущий рекорд в 5 млрд минут просмотра за неделю принадлежал сериалам «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» и «Озарк». «Очень странные дела» с новым четвёртым сезоном перепрыгнули их сразу на 2 млрд минут.

Ранее «Очень странные дела» стали самым популярным англоязычным сериалом Netflix. Общее время просмотра достигло 781 млн часов. Премьеру четвёртого сезона на старте посмотрели на 287 млн часов.