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Создатели «Очень странных дел» изменят день рождения персонажа из-за ошибки в 4-м сезоне

Создатели «Очень странных дел» изменят день рождения персонажа из-за ошибки в 4-м сезоне
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В первой серии четвёртого сезона «Очень странных дел» фанаты заметили неочевидную пасхалку. Майк прилетает к своей девушке Эл 22 марта — в день рождения его друга Уилла. После этого герой ходит очень хмурый и расстроенный, и фанаты сопоставили два факта, решив, что возлюбленные просто забыли о дне рождения своего лучшего друга.

В интервью Variety создатели шоу братья Дафферы заявили, что они не планировали наделять ситуацию дополнительным смыслом. Поэтому авторы, скорее всего, переделают одну из сцен во втором сезоне, в которой мама персонажа называет 22 марта днём рождения мальчика. Новым праздником станет 22 мая — таким образом авторы повторят трюк Джорджа Лукаса в «Звёздных войнах», когда он переделывал озвучку персонажа уже после съёмок.

Мы действительно собираемся изменить ту самую сцену во втором сезоне, где Джойс говорит про 22 марта. Теперь это будет 22 мая, таким образом, мы «заджорджлукасим» свою ошибку.

Финальные два эпизода четвёртого сезона выйдут 1 июля на Netflix. Ранее создатели намекнули на очень мрачную концовку последних серий.

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