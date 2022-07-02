Virtus.pro и Entity приглашены в плей-офф Dota 2 Champions League S12

Организаторы онлайн-турнира Dota 2 Champions League Season 12 объявили список команд, которые сыграют в стадии плей-офф с лучшими командами предварительного группового этапа. Это действующий чемпион турнира No Sorry, российская Virtus.pro и две команды из Европы — Entity Gaming и Gaimin Gladiators.

Приглашённые коллективы начнут выступления с верхней сетки плей-офф вместе с четырьмя лучшими командами групповой стадии — Luna Gaming, cybercats, YNT и HYDRA. Ещё четыре участника первой стадии D2CL сыграют в нижней сетке.

Сетка плей-офф D2CL Фото: Liquipedia.net

Матчи плей-офф Dota 2 Champions League S12 пройдут с 4 по 10 июля. Команды разыграют призовой фонд в размере $ 50 тыс., из которых $ 20 тыс. получит победитель. Трансляцию на русском языке проведёт студия RuHub.