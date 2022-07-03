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Сценаристка «Стражей Галактики» и Deus Ex присоединилась к BioWare

Сценаристка «Стражей Галактики» и Deus Ex присоединилась к BioWare
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Компания BioWare, которая трудится над новыми Dragon Age и Mass Effect, наняла сценаристку Мэри ДеМарл. Она отвечала за повествование в последних Deus Ex, включая Mankind Divided и Human Revolution, и в «Стражах Галактики» 2021 года.

На своей странице в сервисе LinkedIn ДеМарл написала, что стала ведущим нарративным директором в BioWare. Примет ли сценаристка участие в создании Dragon Age: Dreadwolf или новой части Mass Effect, она не сообщила.

ДеМарл работала в Eidos Montreal более 10 лет. Недавно Square Enix продала студию с правами на серии компании Embracer Group. Связан ли уход сценаристки с такими изменениями, пока неизвестно.

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Ранее ДеМарл рассказала о своём видении видеоигр и связи геймплея и повествования. Для неё важно понимать, как история может взаимодействовать с игровым процессом.

Когда я пытаюсь вызвать чувства у игроков, то думаю, каким образом это могут сделать геймплей и история. Всё сводится к взаимодействию повествования и игрового процесса и понимания игры с этой точки зрения.
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