Сценаристка «Стражей Галактики» и Deus Ex присоединилась к BioWare

Компания BioWare, которая трудится над новыми Dragon Age и Mass Effect, наняла сценаристку Мэри ДеМарл. Она отвечала за повествование в последних Deus Ex, включая Mankind Divided и Human Revolution, и в «Стражах Галактики» 2021 года.

На своей странице в сервисе LinkedIn ДеМарл написала, что стала ведущим нарративным директором в BioWare. Примет ли сценаристка участие в создании Dragon Age: Dreadwolf или новой части Mass Effect, она не сообщила.

ДеМарл работала в Eidos Montreal более 10 лет. Недавно Square Enix продала студию с правами на серии компании Embracer Group. Связан ли уход сценаристки с такими изменениями, пока неизвестно.

Ранее ДеМарл рассказала о своём видении видеоигр и связи геймплея и повествования. Для неё важно понимать, как история может взаимодействовать с игровым процессом.

Когда я пытаюсь вызвать чувства у игроков, то думаю, каким образом это могут сделать геймплей и история. Всё сводится к взаимодействию повествования и игрового процесса и понимания игры с этой точки зрения.