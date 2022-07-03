В Minecraft почтили память умершего блогера Technoblade
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1 июля от рака скончался Technoblade — один из самых популярных блогеров по Minecraft. Молодому человеку было всего 23 года. Перед своей смертью он записал обращение к фанатам, которое впоследствии прочитал его отец в финальном ролике на канале.
Спустя сутки игроки в Minecraft обнаружили, что разработчики из студии Mojang обновили главную картинку лаунчера игры. Свинья на ней теперь изображена с короной — с таким аватаром и играл Technoblade. Судя по всему, подобным образом авторы почтили память блогера.
Игроки поблагодарили разработчиков за внимание к Technoblade, а некоторые даже попросили увековечить его в самой игре. Пока неясно, планируют ли в Mojang сделать нечто подобное или они ограничатся лишь лаунчером.
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