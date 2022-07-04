«Миньоны: Грювитация» собрал за первые выходные уже больше $ 200 млн

Издание Variety сообщило об отличном старте мультфильма «Миньоны: Грювитация». Только за первые выходные картина собрала чуть больше $ 200 млн по всему миру.

Таким образом «Миньоны: Грювитация» поставили новый рекорд по сборам за праздничный уикенд в День независимости США. Ранее рекорд принадлежал фильму «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» Майкла Бэя. В День независимости блокбастер собрал более $ 115 млн. А ещё в 13 странах мультфильм показал лучшие стартовые сборы студии Illumination.

В целом, продажи билетов по состояния на 4 июля дают обнадёживающий признак того, что кино медленно, но верно восстанавливается после COVID-19.

Также Variety отметило, что эти показатели позволили Disney понять, что людям всё ещё нравится ходить в кино на добрые, семейные мультфильмы. Печальная ситуация сложилась с картиной про Базза Лайтера, которая еле-еле собрала $ 190 млн, мультфильм даже не окупился.

Мультфильм «Миньоны: Грювитация» не вышел в России из-за санкций.