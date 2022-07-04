Про-игроки раскритиковали ESL One Malaysia — на турнир пригласили худшую команду Европы

На этих выходных организаторы коммерческого турнира ESL One Malaysia 2022 по Dota 2 объявили ещё две команды, которые получили прямые инвайты на чемпионат. Вслед за OG в финальной части появились Fnatic и Alliance — приглашение последней вызвало много вопросов в сообществе.

К примеру, саппорт Wildcard Gaming Сэмюэл Sammyboy Андерсон отреагировал на новость очень эмоционально:

Кому, чёрт возьми, заплатила Alliance, чтобы получить прямой инвайт на ESL One Malaysia, лол?

В соцсетях американца поддержали другие киберспортсмены и простые болельщики. По их мнению, текущие результаты Alliance не соответствуют статусу турнира от ESL, а на профессиональной сцене есть множество более достойных инвайта команд.

В текущем сезоне Dota Pro Circuit Alliance занимает последнее место в европейском дивизионе. Коллектив проиграл все пять матчей с общим счётом по картам 0:10, при этом лишь одна игра дошла до поздней стадии и продолжалась более 40 минут.

LAN-турнир ESL One Malaysia 2022 по Dota 2 пройдёт с 23 по 28 августа в Гентинг Хайлендз. 12 участников разыграют призовой фонд в размере $ 400 тыс. Чемпионат от ESL не входит в систему Dota Pro Circuit.