Джеймс Кэмерон может отдать съёмки «Аватара 4» и «Аватара 5» другому режиссёру

Режиссёр Джеймс Кэмерон дал интервью изданию Empire и рассказал про судьбу «Аватара 4» и «Аватара 5». По словам Кэмерона, снять эти фильмы может даже не он.

Режиссёр отметил, что ради других интересных проектов он будет готов доверить франшизу другому постановщику, которому доверяет.

Фильмы «Аватар» в некотором роде всепоглощающие. У меня есть и другие интересные проекты, которые я разрабатываю. Возможно, со временем я захочу передать эстафету режиссёру, которому доверяю, чтобы я мог заняться чем-то другим. А может, и нет, я не знаю.

Кэмерон не раскрыл деталей про свой новый фильм, но если он уже есть в планах, то подробности должны появиться скоро.

Свежий кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Фильм «Аватар: Путь воды» выйдет 15 декабря 2022 года.