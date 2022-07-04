Источник: Rockstar отказалась от ремастеров GTA 4 и Red Dead Redemption

Последнее время активно ходили слухи, что Rockstar планирует перевыпустить Grand Theft Auto 4 и Red Dead Redemption — многое при этом зависело от успеха прошлогоднего сборника GTA: The Definitive Edition. Как мы помним, он оказался полным провалом.
Как сообщает известный блогер под прозвищем Tez7, в Rockstar действительно рассматривали возможность выпустить ремастеры GTA 4 и RDR, об этом шли разговоры ещё несколько лет назад, но в итоге от затеи отказались.
Плохие отзывы о GTA: The Definitive Edition могли склонить студию к решению отказаться от этих планов.
СМИ, которые изначально и слили существование сборника GTA: The Definitive Edition, также сообщали, что переиздание может стать началом ремастеров — следующим могла стать Red Dead Redemption. Однако, к сожалению, мы их не получим.
Если это правда, то обидно вдвойне: в провале GTA: The Definitive Edition виновата исключительно Rockstar, которая позволила такому низкокачественному продукту появиться на рынке. При этом Take-Two была довольна финансовым успехом сборника.
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