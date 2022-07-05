Как бы выглядела культовая карта Office из Counter-Strike на Unreal Engine 5

Российский ведущий с канала Neo_minigan показал, как бы выглядела культовая карта Office из Counter-Strike на современном движке Unreal Engine 5. Фанаты карты точно оценят.

В ролике можно детально рассмотреть выполненную работу. Автор проекта продемонстрировал всю переработанную локацию, включая различные помещения, предметы интерьера, оружие и даже гранаты.

Среди фанатов Counter-Strike карта «Офис» точно считается одной из самых любимых. Её первую версию создал российский разработчик Александр Манилов, а Valve просто выкупила карту и в дальнейшем стала её совершенствовать.

Вполне возможно, что позже Neo_minigan покажет и другие карты из легендарного шутера, которые будут созданы на современном Unreal Engine 5.