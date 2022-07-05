Чемпион мэйджора по CS:GO Михаил Dosia Столяров стал отцом

Известный российский киберспортсмен Михаил Dosia Столяров сообщил, что у него с женой родился ребёнок. В личных соцсетях игрок по CS:GO опубликовал фотографию из московского роддома с супругой Лесей.
Пара оформила отношения в сентябре 2017 года — через месяц после того, как Dosia стал чемпионом мира в составе Gambit Esports. Это первый ребёнок в семье Столяровых.
Фото: Telegram DosiaXGod
34-летний Михаил Dosia Столяров — один из самых известных игроков в Counter-Strike: Global Offensive из России, выступавший на про-сцене с 2007 года. Помимо победы на PGL Major Kraków, он выигрывал ROG Masters, DreamHack Open Austin 2017 и десятки других международных турниров, а также занял третье место на WESG 2017 в составе национальной сборной.
В конце июня бывший одноклубник Столярова Рустем mou Телепов сообщил, что вместе с Dosia собрал команду и намерен вернуться на профессиональную сцену CS:GO.
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