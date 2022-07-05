Сценаристка «Стражей Галактики» и Deus Ex будет работать над новой Mass Effect
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Сценаристка Мэри ДеМарл, которая отвечала за повествование в «Стражах Галактики» и последних Deus Ex, теперь будет работать над новой Mass Effect. Об этом рассказал директор предстоящей RPG Майкл Гэмбл.
Я рад сообщить, что Мэри ДеМарл присоединится к команде Mass Effect в роли старшего нарративного директора. Вы видели её работу в «Стражах Галактики» и Deus Ex. Она потрясающая.
«Стражи Галактики» 2021 года получили премию The Game Awards за лучшее повествование, поэтому фанаты Mass Effect могут быть воодушевлены назначением ДеМарл. Сильной историей выделялись и последние Deus Ex, среди которых Human Revolution и Mankind Divided.
Недавно BioWare сообщила, что новая Mass Effect находится в начале производства. Это означает, что концепция RPG уже сформирована и осталось её реализовать. Даты выхода игры пока что нет.
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