Сценаристка «Стражей Галактики» и Deus Ex будет работать над новой Mass Effect

Сценаристка Мэри ДеМарл, которая отвечала за повествование в «Стражах Галактики» и последних Deus Ex, теперь будет работать над новой Mass Effect. Об этом рассказал директор предстоящей RPG Майкл Гэмбл.

Я рад сообщить, что Мэри ДеМарл присоединится к команде Mass Effect в роли старшего нарративного директора. Вы видели её работу в «Стражах Галактики» и Deus Ex. Она потрясающая.

Новость по теме BioWare отреагировала на слухи о возвращении Шепарда в новой Mass Effect

«Стражи Галактики» 2021 года получили премию The Game Awards за лучшее повествование, поэтому фанаты Mass Effect могут быть воодушевлены назначением ДеМарл. Сильной историей выделялись и последние Deus Ex, среди которых Human Revolution и Mankind Divided.

Недавно BioWare сообщила, что новая Mass Effect находится в начале производства. Это означает, что концепция RPG уже сформирована и осталось её реализовать. Даты выхода игры пока что нет.