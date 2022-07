Игрок в Dota 2 выпил шампунь после удачного момента в профессиональном матче

Шведский киберспортсмен Андреас Пер Xibbe Рагнемальм весьма необычным способом отпраздновал удачное действие в матче профессиональной лиги Dota Pro Circuit — игрок с невозмутимым видом отпил жидкости из бутылки с шампунем.

Интересный момент произошёл на первой карте между Into The Breach и 11Monkeyz. Команда Рагнемальма немного уступала, но швед на Enigma поймал трёх персонажей противника в Blackhole и смог выиграть сражение, после которого Into The Breach захватила преимущество и победила.

С чем связано подобное празднование и действительно ли в бутылке был шампунь — точно неизвестно.

Коллектив Xibbe одержал уверенную победу со счётом 2:0 и сохранил первое место во втором дивизионе Dota Pro Circuit для европейских команд. Сам Андреас после матча сказал, что чувствует себя хорошо.