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Подростки в смокингах, которых не пускают на «Миньонов», нашли способ обойти запрет

Подростки в смокингах, которых не пускают на «Миньонов», нашли способ обойти запрет
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Вчера мы уже сообщали о новом тренде, связанном с фильмом «Миньоны: Грювитация». В США и Великобритании остро встала проблема с подростками, которые огромными группами идут на сеанс картины в деловых костюмах. Во время просмотра они очень громко смеются с шуток и в целом мешают просмотру другим людям. Дело дошло до того, что многие кинотеатры начали отказывать им в покупке билетов.

Судя по всему, смышлёные подростки подошли к проблеме креативно — они начали приходить в обычных кофтах и футболках, а уже в самом зале они переодеваются в привычные смокинги и всё так же мешают другим людям своим громким смехом и обсуждениями сюжетных моментов.

Что теперь предпримут владельцы кинотеатров, неясно. Вполне возможно, они просто смирятся с тем, что бороться с различными флешмобами практически бесполезно.

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