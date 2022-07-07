Wargaming успела продать свой бизнес в России до запрета
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Как обратили внимание в издании dev.by, кипрская компания «ВАРГЕЙМИНГ ГРУП ЛИМИТЕД», разработчики World of Tanks, больше не владеет долями в белорусском юрлице СООО «Гейм стрим». Основным собственником стал гражданин РФ Хатажаев Малик Атхамович, бывший гендиректор российского ООО «Леста».
Судя по всему, белорусский Wargaming успел убежать из-под постановления Совмина №436 от 1 июля 2022 года. Оно запретило иностранным акционерам 190 юрлиц отчуждать принадлежащие им доли в уставных фондах без специального разрешения Минфина.
Таким образом, кипрский акционер Wargaming к началу июля успел выйти из обоих юрлиц — российского и белорусского. Основным владельцем обоих юрлиц стал российский топ-менеджер WG.
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