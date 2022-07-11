Шведский производитель бытовой и профессиональной техники Electrolux ушёл из России

Шведский производитель бытовой и профессиональной электротехники Electrolux Professional уходит из России. Об этом сообщает издание Reuters. Компания продаст свой российский бизнес местной организации. В российском подразделении Electrolux Professional работает около 25 сотрудников, на долю которых в 2021 году приходился 1% продаж.

После нашей оценки непрерывности бизнеса в России Electrolux Professional прекратит всю свою деятельность в стране.

Electrolux в первую очередь известна своей бытовой техникой, однако компания непрерывно расширяется и с недавних пор начала предлагать профессиональные решения в области спорта, культуры и образования. К примеру, на чемпионате мира по футболу 2014 года в Бразилии все стадионы были оснащены профессиональной техникой шведской компании.