Продолжение ремейка Final Fantasy 7 не выйдет на PS4 из-за слабого железа консоли

В интервью японскому изданию Gamer продюсер Ёсинори Китасэ рассказал, почему продолжение ремейка Final Fantasy 7 с подзаголовком Rebirth выйдет только на PS5.

Ситуация оказалась довольно банальная, всё дело в мощности PlayStation 5, которой PS4 явно не хватает. Разработчики не хотели себя в чём-то ограничивать, поэтому решили не выпускать проект на старой консоли Sony.

Мы чувствовали, что нам нужны особенности PlayStation 5, чтобы преодолеть различные проблемы и путешествовать по миру с комфортом.

Final Fantasy 7: Rebirth выйдет в конце 2023-го. В цикл войдут три части, вторая как раз выйдет в 2023 году, а разработкой третьей части уже вовсю занимаются. Пока что у неё нет даже примерной даты выхода.