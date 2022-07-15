Источник: процессоры Intel подорожают вплоть до 20%

По данным Nikkei Asia, компания Intel планирует поднять цену на свою продукцию — в том числе и на процессоры. В корпорации объясняют это повышением затрат на производство и общемировой инфляцией, а также сильнейшим падением спроса на ПК за многие годы.

По данным издания Gartner, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке компьютеры и комплектующие для него стали покупать на 18% реже, чем годом ранее. Как отметили источники Nikkel, рост цен может отличаться от продукта к продукту, однако в некоторых случаях он может достигнуть 20%. При этом точной информации по изменению цен пока нет.

В октябре должен состояться запуск 13-го поколения процессоров Intel Core — судя по всему, повышение цен в первую очередь затронет новую линейку чипов.