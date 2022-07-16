NAVI вышла в финал Intel Extreme Masters по CS:GO

Команда Natus Vincere по шутеру Counter-Strike: Global Offensive выиграла полуфинальный матч IEM Cologne 2022. Встреча против датского коллектива Astralis завершилась после двух игр, NAVI оказалась сильнее на картах de_nuke (16:9) и de_mirage (19:17).

В главном матче турнира «рождённые побеждать» встретятся с победителем серии между европейской FaZe Clan и Movistars Riders из Испании — второй полуфинал состоится сегодня в 20:00 по московскому времени. Финальный матч запланирован на воскресенье, 17 июля.

Глобальный турнир Intel Extreme Masters Cologne 2022 по Counter-Strike: Global Offensive проходит в Германии с 5 по 17 июля. Участники LAN-чемпионата разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.