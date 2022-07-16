NAVI вышла в финал Intel Extreme Masters по CS:GO
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Команда Natus Vincere по шутеру Counter-Strike: Global Offensive выиграла полуфинальный матч IEM Cologne 2022. Встреча против датского коллектива Astralis завершилась после двух игр, NAVI оказалась сильнее на картах de_nuke (16:9) и de_mirage (19:17).
CS:GO Intel Extreme Masters Season XVII - Cologne. 1/2 финала
16 июля 2022, суббота. 16:30 МСК
Natus Vincere
Окончен
2 : 0
Astralis
В главном матче турнира «рождённые побеждать» встретятся с победителем серии между европейской FaZe Clan и Movistars Riders из Испании — второй полуфинал состоится сегодня в 20:00 по московскому времени. Финальный матч запланирован на воскресенье, 17 июля.
Глобальный турнир Intel Extreme Masters Cologne 2022 по Counter-Strike: Global Offensive проходит в Германии с 5 по 17 июля. Участники LAN-чемпионата разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.
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