Источник: нет, в GTA 6 не три главных героя

В начале июля разошёлся слух о GTA 6. Малоизвестный инсайдер делился сенсационными подробностями об экшене, рассказывая о трёх главных героях, среди которых должна быть девушка. В его посте на Reddit было много и других вводных о месте действия и куча подробностей, которые казались крайне сомнительными.

Многие приняли информацию за вполне достоверный слух, однако известный репортёр Джейсон Шрайер отверг слова инсайдера. По его данным, Rockstar ещё сама не определилась со многими элементами GTA 6, поэтому говорить что-то со 100% уверенностью пока нельзя. Шрайер уверен лишь в том, что в новой игре не будет трёх протагонистов — это значит, что их может быть как меньше, так и больше.

При этом какими-то своими инсайдами журналист делиться не стал. Сама Rockstar по традиции не комментировала информацию и вряд ли когда-нибудь прокомментирует. Так что стоит дождаться хотя бы первого трейлера, который, по слухам, выйдет до конца 2022 года. Там мы и узнаем первые подробности.