В сериал Resident Evil от Netflix хотят добавить Леди Димитреску

Шоураннер сериала Resident Evil от Netflix Эндрю Дабб в разговоре с изданием Polygon рассказал, что хочет видеть в шоу героев и врагов из игр. Среди них он отметил Леди Димитреску из Village и растения-монстров.

Я хочу добавить в сериал всё. Я хочу Леди Димитреску, растения-монстров и всё это. Я хочу привнести это постепенно и разумно.

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Также Дабб отметил, что ему нравятся две временные линии сериала, потому что в них можно показать одних и тех же героев, но с разным мышлением. В качестве примера он назвал Клэр Редфилд и Джилл Валентайн, которые через 15 лет после вспышки вируса могут стать совершенно другими людьми.

Премьера Resident Evil состоялась в сервисе Netflix 14 июля. Критики и зрители остались недовольны сериалом. По слухам, авторы шоу уже работают над вторым сезоном.