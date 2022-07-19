МТС открыл и сразу закрыл безлимитный интернет на новом тарифе

Портал Mobile-review обратил внимание, что 13 июля МТС запустил тариф с безлимитным интернетом под названием «МТС Доступ» за 890 рублей в месяц. Суть тарифа заключалась в пакете на 40 Гб с 15 бесплатными пакетами по 50 Гб. Таким образом можно было получить 790 ГБ трафика, что для многих пользователей равносильно безлимитному доступу.

Однако спустя всего несколько дней МТС полностью изменила суть тарифа. Оператор убрал 15 бесплатных пакетов по 50 ГБ, оставив только базовые 40 Гб и безлимит на популярные интернет-ресурсы. При этом пользователи, подключившиеся ради тех самых 790 Гб, вынуждены довольствоваться новыми условиями, хоть они и подключились в день выхода тарифа.

В Mobile-review отмечают, что компания могла бы вернуть покупателям первоначальные условия, ведь «люди не виноваты, что поверили предложению оператора». Сама МТС пока не комментировала ситуацию.