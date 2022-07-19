Google снизит комиссию и позволит альтернативные платежи, но только в Европе

Google позволит разработчикам неигровых приложений в Европе использовать сторонние платёжные системы на Android. Компания пошла на такой шаг из-за принятого закона о цифровых рынках (DMA).

Кроме Google Pay, авторы смогут добавить в свои программы другие способы оплаты, в которых должны соблюдаться требования по защите пользователей. Для разработчиков, которые перейдут на другие платёжные системы, компания снизит комиссию за обслуживание с 15% до 12%.

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DMA начнёт действовать в 2023 году, но Google уже позволяет разработчикам внедрять сторонние способы оплаты. Возможность доступна в Европейской экономической зоне, в которую входят страны Европейского союза, а также Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

При нарушении DMA в Европе компаниям грозит штраф в размере до 10% от глобальной выручки за год. При повторном несоблюдении требований — до 20%.