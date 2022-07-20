Зловещий Майкл Майерс в первом трейлере фильма «Хэллоуин заканчивается»

Universal Pictures выложила первый трейлер фильма «Хэллоуин заканчивается». Эта картина станет финальной в последней трилогии, которая началась с ленты «Хэллоуин» 2018 года.

Главные роли остались за Джейми Ли Кёртис, Джуди Грир и Ником Кастлом. Последний играет роль убийцы Майкла Майерса, образ которого стал известен благодаря белой маске и кухонному ножу. В самом трейлере показали противостояния героини Джейми Ли Кёртис и Майкла Майерса.

Премьера ленты назначена на 14 октября 2022 года. Режиссёром вновь выступил Дэвид Гордон Грин, который снял «Хэллоуин» 2018 года и «Хэллоуин убивает» 2021-го.

Впервые маньяк-убийца появляется в фильме «Хэллоуин» 1978 года, поставленном режиссёром и сценаристом Джоном Карпентером.