Разработчики CS:GO тестируют новую версию карты Tuscan
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Датамайнер Максим Gabe Follower Полетаев рассказал, что команда Counter-Strike: Global Offensive работает над обновлённой версией карты Tuscan. Он опубликовал в соцсетях скриншоты, на которых указано, что разработчики совсем недавно заходили на локацию.
Игроки предполагают, что авторы CS:GO рассматривают возможность возвращения Tuscan в соревновательный пул. В мае была представлена бета-версия легендарной карты для Counter-Strike — сейчас её можно опробовать с помощью Мастерской Steam.
de_tuscan была одной из самых популярных карт во времена CS 1.6 как среди простых геймеров, так и в среде киберспортсменов — в прошлой версии шутера она входила в соревновательный пул. В 2020 году началась адаптация проекта для Global Offensive.
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