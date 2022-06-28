Источники: EA работает над игрой по вселенной Marvel
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Инсайдер Ник Бейкер в недавнем выпуске подкаста XboxEra заявил, что Electronic Arts разрабатывает игру по вселенной Marvel. Об этом ему сообщил анонимный источник около недели назад без каких-либо деталей.
О каком именно супергерое будет проект и кто его разрабатывает — два больших вопроса. Ведущие подкаста вместе с Бейкером попытались угадать студию, которая трудится над игрой, и пришли к выводу, что это может быть одно из подразделений DICE — создателей Battlefield. Однако вполне вероятно, что их предположение ошибочно.
Неясна и стадия разработки: давно ли игру разрабатывают и когда покажут на публику? К сожалению, здесь также никаких подробностей. Так что стоит дождаться анонса от EA, который может состояться уже в июле.
Новость по темеИсточники: мы наконец-то увидим новую Need for Speed в июле
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