Стримерша сыграла в Elden Ring одной рукой и убила сложных боссов

Стримерша под ником MissMikkaa решила усложнить себе жизнь и поиграть в Elden Ring одной рукой. Девушке удалось вполне комфортно играть и даже убить нескольких сложных боссов.

На фрагменте ниже можно увидеть, как стримерша сражается с Ренналой Полнолунной. Девушка уворачивалась от атак босса, била в ответ и в итоге смогла одержать победу. Также сверху стримерша закрепила камеру, чтобы можно было увидеть, как происходит управление персонажем на геймпаде.

Ещё и другие моменты, куда менее удачные, но смешные. Девушка атаковала Кеннета Хейта, который скинул её с обрыва и потом разбился сам.

MissMikkaa проводит в основном игровые стримы, на которых она также общается с аудиторией. Стримерша уже поиграла и в нашумевшую Stray.