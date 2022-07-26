Стримерша сыграла в Elden Ring одной рукой и убила сложных боссов
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Стримерша под ником MissMikkaa решила усложнить себе жизнь и поиграть в Elden Ring одной рукой. Девушке удалось вполне комфортно играть и даже убить нескольких сложных боссов.
На фрагменте ниже можно увидеть, как стримерша сражается с Ренналой Полнолунной. Девушка уворачивалась от атак босса, била в ответ и в итоге смогла одержать победу. Также сверху стримерша закрепила камеру, чтобы можно было увидеть, как происходит управление персонажем на геймпаде.
Ещё и другие моменты, куда менее удачные, но смешные. Девушка атаковала Кеннета Хейта, который скинул её с обрыва и потом разбился сам.
MissMikkaa проводит в основном игровые стримы, на которых она также общается с аудиторией. Стримерша уже поиграла и в нашумевшую Stray.
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