Для CS:GO сделали мод, заменяющий текстуры на лицо Николаса Кейджа

В сети появились кадры и видео с демонстрацией новой модификации для Counter-Strike: Global Offensive. Она заменяет все текстуры на популярной карте de_mirage на лицо Николаса Кейджа.

В ролике ниже можно увидеть, как выглядят сами текстуры. У них даже есть звуковое сопровождение. Если кинуть огненную гранату, то можно услышать крики.

Создатель модификации не поделился способом её скачать, так что поиграть с лицами Николаса Кейджа пока не получится. Мод находится в разработке, доступ к нему появится позже.

Специалисты с канала Linus Tech Tips показали прокачанную версию портативного ПК Steam Deck. Можно сказать, что им удалось сделать идеальное устройство Valve со своими фишками и различными параметрами.