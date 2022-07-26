Для CS:GO сделали мод, заменяющий текстуры на лицо Николаса Кейджа
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В сети появились кадры и видео с демонстрацией новой модификации для Counter-Strike: Global Offensive. Она заменяет все текстуры на популярной карте de_mirage на лицо Николаса Кейджа.
В ролике ниже можно увидеть, как выглядят сами текстуры. У них даже есть звуковое сопровождение. Если кинуть огненную гранату, то можно услышать крики.
Создатель модификации не поделился способом её скачать, так что поиграть с лицами Николаса Кейджа пока не получится. Мод находится в разработке, доступ к нему появится позже.
Специалисты с канала Linus Tech Tips показали прокачанную версию портативного ПК Steam Deck. Можно сказать, что им удалось сделать идеальное устройство Valve со своими фишками и различными параметрами.
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