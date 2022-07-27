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Кейт Уинслет сыграет в сериале «Дворец» про свержение авторитарного режима

Кейт Уинслет сыграет в сериале «Дворец» про свержение авторитарного режима
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По данным Variety, Кейт Уинслет («Титаник», «Вечное сияние чистого разума») подписала очередной контракт с компанией HBO. Их новой совместной работой станет мини-сериал The Palace («Дворец»), в котором актриса исполнит главную роль и выступит исполнительным продюсером. Шоураннером выступит Уилл Трэйси — сценарист «Наследников».

«Дворец» расскажет историю в стенах дворца во время падения авторитарного режима. События развернутся в течение одного года, а кого именно сыграет Уинслет, неизвестно. Даты выхода у проекта пока нет.

Помимо «Дворца», актриса также сыграет в мини-сериале The Trust («Доверие») для всё той же HBO. Шоу расскажет о богатом финансисте, который требует переписать написанные о нём мемуары в более выгодном ключе. Его жена с ужасом понимает, что таким образом он перепишет и её историю.

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