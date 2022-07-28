Керри Virtus.pro RAMZES666 обвинили в употреблении запрещённых веществ

Бывший киберспортсмен по Dota 2 Илья Illidan Пивцаев резко отреагировал на слова игрока Virtus.pro Романа RAMZES666 Кушнарёва — тот в интервью заявил, что Иллидану ни разу не удалось обыграть его в профессиональном матче.
В свою очередь, Пивцаев напомнил о своей победе над RAMZES666 в рамках национальной квалификации к WESG 2016 и разгроме на отборочных к The International 6. Бывший про-игрок также посоветовал обидчику «закрыть свой грязный рот» и обвинил его в употреблении наркотиков.
Малолетний кокаиновый роксберри-мальчик опять решил в мою сторону пасть открыть и выставить себя в хорошем свете — ну ок. Даже в «Твиттер» были свидетели твоих вечеринок, после чего ты решил голову в песок засунуть. Если бы этим людям не пришлось бы подставлять других людей, которых они не хотят подставлять — ты бы уже сидел без карьеры.
Ранее Иллидан уже обвинял Рамзеса в пристрастии к наркотикам и вечеринках в элитном московском стрип-клубе. Конфликт вспыхнул в октябре 2021 года в паблике — тогда нынешний керри Virtus.pro не уступил Пивцаеву роль, а тот пообещал подробно рассказать об участии RAMZES666 в договорных матчах и употреблении запрещённых веществ.
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