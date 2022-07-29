Фанаты представили, как бы выглядела GTA 6 на Unreal Engine 5

Энтузиасты из канала TeaserPlay продолжают демонстрировать всю мощь Unreal Engine 5, публикуя концепт-трейлеры несуществующих игр. В этот раз дело дошло до Grand Theft Auto 6: авторы показали, насколько невероятным уровнем детализации проект мог бы похвастаться с движком Epic Games на борту.

Как и всегда, Unreal Engine 5 больше всего поражает качеством освещения и детализацией. Авторы заявили, что ролик можно будет использовать для сравнения с первым трейлером GTA 6, которая создаётся на внутреннем движке Rockstar. Таким образом фанаты смогут оценить, какие чудеса разработчики покажут без использования новомодных инструментов.

Ранее журналист Джейсон Шрайер поделился новыми подробностями GTA 6. По его информации, в продолжении культовой серии будет двое персонажей: мужчина и женщина, а игровой мир будет больше любой другой части франшизы.