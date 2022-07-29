Студия Вилата не будет комментировать мэйджор и The International по Dota 2 на русском

Украинская студия Maincast не смогла получить права на русскоязычное освещение матчей PGL Arlington Major по Dota 2. По данным менеджера команды One Move Александра Соломонова, трансляцию на русском проведёт другая компания, какая — пока не сообщается.

Известный стример и видеоблогер Дмитрий finargot Плюснин также поделился информацией о том, что у киевской студии сложная ситуация, из-за которой она также может пропустить главный турнир по Dota 2 в октябре.

Согласно моим инсайдам, у Maincast ещё и всё плохо с шансами на The International, да и вообще плохо дела идут. Но и у RuHub шансов немного. Скорее всего, нас будет ждать некая новая студия, которая объединит комментаторов и аналитиков из разных компаний.

В этом году Valve впервые не станет выбирать сотрудников студии освещения The International самостоятельно, а проводит тендер на трансляции турнира на разных языках среди киберспортивных компаний.

Ранее глава Maincast Виталий v1lat Волочай заявил, что продолжит освещать турниры на русском минимум до 2027 года, чтобы «похоронить российский киберспорт и российские студии раз и навсегда».