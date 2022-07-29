В CS:GO планируют изменить названия сторон из-за упоминания террористов
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Компания Valve планирует изменить названия команд в CS:GO с «террористов» и «контртеррористов» на более нейтральные. Об этом сообщил инсайдер Тайлер МакВикер — по его словам, новые термины в игре приурочат к десятилетию шутера 21 августа этого года.
Ранее об этом уже говорил датамайнер Максим Gabe Follower Полетаев. Он также считает, что разработчики могут оставить в названии игры только Counter-Strike, избавившись от приписки Global Offensive.
Сейчас одна из команд в CS:GO выполняет роль атакующих и называется «террористами», а вторая защищается — «контртеррористы», затем они меняются сторонами. Из-за этих терминов некоторые бренды отказываются спонсировать команды и инвестировать в турниры по игре.
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