В CS:GO планируют изменить названия сторон из-за упоминания террористов

Компания Valve планирует изменить названия команд в CS:GO с «террористов» и «контртеррористов» на более нейтральные. Об этом сообщил инсайдер Тайлер МакВикер — по его словам, новые термины в игре приурочат к десятилетию шутера 21 августа этого года.

Ранее об этом уже говорил датамайнер Максим Gabe Follower Полетаев. Он также считает, что разработчики могут оставить в названии игры только Counter-Strike, избавившись от приписки Global Offensive.

Сейчас одна из команд в CS:GO выполняет роль атакующих и называется «террористами», а вторая защищается — «контртеррористы», затем они меняются сторонами. Из-за этих терминов некоторые бренды отказываются спонсировать команды и инвестировать в турниры по игре.